Taciz, fuhuş, tarikat... ABD’li şarkıcı R. Kelly’ye 30 yıl hapis cezası ’yüzüme dışkı sürüp cinsel içerikli videolarımı...’

Geçen yılki duruşmada, bazıları kimliklerinin gizli kalması şartı ile ifade veren 11 kadın ve erkek, henüz reşit değilken Kelly ile cinsel ilişki kurduklarını anlattı. Verdikleri ifadelerde, şarkıcıyı; sinirli, şiddet eğilimi olan kontrolcü bir kişilik olarak tanımladılar.

Bu ifadelerde, Kelly'nin kendisine "Babacım" olarak hitap edilmesini istediğini de söylediler.