Taciz, fuhuş, tarikat... ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis cezası 'yüzüme dışkı sürüp cinsel içerikli videolarımı...'
Son 30 yılın en popüler şarkıcılarından biri olan ABD'li R. Kelly hakkında 30 yıl hapis cezası... Asıl adı Robert Sylvester Kelly olan, 55 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı şantaj suçundan ve Mann Yasası'nı sekiz kez ihlal etmekten Eylül 2021'de suçlu bulunmuştu. Kelly'nin kurbanları, geçen yıl görülen ve beş haftadan uzun süren davada New York'taki mahkeme salonunda, uğradıkları taciz ve kötü muamele ile ilgili tanıklıklarını anlatmıştı. R.Kelly'nin cezası sonuna belli oldu.
30.06.2022 11:18 - Son Güncelleme: 30.06.2022 11:18
ABD'de 1990'lı yıllarda ünlenen Grammy ödüllü R&B ve hiphop şarkıcısı Robert Sylvester Kelly, cinsel istismar davasında 30 yıl hapse mahkum edildi.
New York'un Brooklyn kentinde görülen mahkemede 55 yaşındaki Kelly, "18 yaşından küçük kız çocuklarına sistematik cinsel istismar", "şöhreti kötüye kullanma" gibi suçlardan 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Geçen yılki duruşmada, bazıları kimliklerinin gizli kalması şartı ile ifade veren 11 kadın ve erkek, henüz reşit değilken Kelly ile cinsel ilişki kurduklarını anlattı. Verdikleri ifadelerde, şarkıcıyı; sinirli, şiddet eğilimi olan kontrolcü bir kişilik olarak tanımladılar.
Bu ifadelerde, Kelly'nin kendisine "Babacım" olarak hitap edilmesini istediğini de söylediler.