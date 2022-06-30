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Haberler Magazin Taciz, fuhuş, tarikat... ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis cezası 'yüzüme dışkı sürüp cinsel içerikli videolarımı...'

Taciz, fuhuş, tarikat... ABD'li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis cezası 'yüzüme dışkı sürüp cinsel içerikli videolarımı...'

Son 30 yılın en popüler şarkıcılarından biri olan ABD'li R. Kelly hakkında 30 yıl hapis cezası... Asıl adı Robert Sylvester Kelly olan, 55 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı şantaj suçundan ve Mann Yasası'nı sekiz kez ihlal etmekten Eylül 2021'de suçlu bulunmuştu. Kelly'nin kurbanları, geçen yıl görülen ve beş haftadan uzun süren davada New York'taki mahkeme salonunda, uğradıkları taciz ve kötü muamele ile ilgili tanıklıklarını anlatmıştı. R.Kelly'nin cezası sonuna belli oldu.

30.06.2022 11:18 - Son Güncelleme: 30.06.2022 11:18
Taciz, fuhuş, tarikat... ABD’li şarkıcı R. Kelly’ye 30 yıl hapis cezası ’yüzüme dışkı sürüp cinsel içerikli videolarımı...’

ABD'de 1990'lı yıllarda ünlenen Grammy ödüllü R&B ve hiphop şarkıcısı Robert Sylvester Kelly, cinsel istismar davasında 30 yıl hapse mahkum edildi.

New York'un Brooklyn kentinde görülen mahkemede 55 yaşındaki Kelly, "18 yaşından küçük kız çocuklarına sistematik cinsel istismar", "şöhreti kötüye kullanma" gibi suçlardan 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

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Taciz, fuhuş, tarikat... ABD’li şarkıcı R. Kelly’ye 30 yıl hapis cezası ’yüzüme dışkı sürüp cinsel içerikli videolarımı...’

Son duruşmada ifade veren bazı mağdurların, siyahi şarkıcının kendilerine yaptığı hakaret ve onur kırıcı sapkın davranışları anlatırken gözyaşlarına boğulduğu, eski yıldız hakkında öfke dolu oldukları bilgisi aktarıldı.

Taciz, fuhuş, tarikat... ABD’li şarkıcı R. Kelly’ye 30 yıl hapis cezası ’yüzüme dışkı sürüp cinsel içerikli videolarımı...’

Brooklyn Başsavcısı Breon Peace karar hakkında, "Umarım bu ceza, tacizcinin ne kadar güçlü, zengin veya ünlü olduğunun bir önemi olmadığının kanıtı olur. Adalet sadece gerçeği duyar." şeklinde açıklamada bulundu.

Taciz, fuhuş, tarikat... ABD’li şarkıcı R. Kelly’ye 30 yıl hapis cezası ’yüzüme dışkı sürüp cinsel içerikli videolarımı...’

Geçen yılki duruşmada, bazıları kimliklerinin gizli kalması şartı ile ifade veren 11 kadın ve erkek, henüz reşit değilken Kelly ile cinsel ilişki kurduklarını anlattı. Verdikleri ifadelerde, şarkıcıyı; sinirli, şiddet eğilimi olan kontrolcü bir kişilik olarak tanımladılar.

Bu ifadelerde, Kelly'nin kendisine "Babacım" olarak hitap edilmesini istediğini de söylediler.

Taciz, fuhuş, tarikat... ABD’li şarkıcı R. Kelly’ye 30 yıl hapis cezası ’yüzüme dışkı sürüp cinsel içerikli videolarımı...’

İfade veren kadınlardan bazıları, ileride kendi aleyhlerine kullanılmak üzere, sahte ifadeler içeren şantaj mektupları yazmaya zorlandıklarını söylediler.

Peki kurbanlar, mahkeme süresince, ömür boyu Hapis cezası ile karşı karşıya olan Şarkıcı hakkında neler anlattı?

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