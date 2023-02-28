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Survivor Nefise Survivor'a gelmeden yarışmayı yerin dibine sokmuş "Şaklabanlar benim kalitem var siz..." Dişli yarışmacı Nefise Karatay...

Bu sezon reytinglerde beklentilerin çok çok altında kalan Survivor'da bazı isimler var ki dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Onlardan biri de Survivor'a yedeklerden gelen Nefise Karatay Ancak gelin görün ki, gelir gelmez Gizem Avcı ve Aleyna Elibol'la çok sert bir kavgaya tutuşmuştu. Yırtıcı tavrından geldiği günden bu yana hiçbir şey kaybetmeyen ve performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Survivor Nefise'nin, Survivor'a gelmeden önce Survivor'a salladığı ortaya çıktı.

28.02.2023 16:17 - Son Güncelleme: 28.02.2023 16:17
Survivor Nefise Survivor’a gelmeden yarışmayı yerin dibine sokmuş Şaklabanlar benim kalitem var siz... Dişli yarışmacı Nefise Karatay...

Survivor'a yedeklerden geldiği günden bu yana adından söz ettiren bir isim Nefise Karatay.

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Survivor Nefise Survivor’a gelmeden yarışmayı yerin dibine sokmuş Şaklabanlar benim kalitem var siz... Dişli yarışmacı Nefise Karatay...

Geçtiğimiz hafta ünlülerin performans birincisi olan Nefise Karatay ayrıca sivri dilli de bir yarışmacı.

Survivor Nefise Survivor’a gelmeden yarışmayı yerin dibine sokmuş Şaklabanlar benim kalitem var siz... Dişli yarışmacı Nefise Karatay...

Nefise Karatay 25 Şubat 2000'de dünyaya geldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa'dır. İki çocuklu bir ailenin ferdidir.

Survivor Nefise Survivor’a gelmeden yarışmayı yerin dibine sokmuş Şaklabanlar benim kalitem var siz... Dişli yarışmacı Nefise Karatay...

Karatay, ailesinin de yönlendirmesi ile çocuk yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başladı.

Survivor Nefise Survivor’a gelmeden yarışmayı yerin dibine sokmuş Şaklabanlar benim kalitem var siz... Dişli yarışmacı Nefise Karatay...

Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da spor dallarıyla haşır neşir oldu. Kardeşi de kendisi gibi sporcudur.

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