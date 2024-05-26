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Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 24 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star 2024'te sergilediği performansla dikkat çeken Nefise Karatay'ın hayatı merak edildi. 24 yaşındaki fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak edilerek "Nefise Karatay aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Karatay'ın memleketini duyanlar ise şoke oldu. İşte Survivor Nefise'nin memleketi...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 14:08 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 14:08
Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 24 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi... 1

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen Survivor All Star 2024'te sergilediği performansla dikkat çeken Nefise Karatay'ın hayatı merak edildi.

Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 24 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi... 2

24 yaşındaki fenomen yarışmacının özellikle memleketi merak edilerek "Nefise Karatay aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Survivor Nefise bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 24 yaşındaki Nefise Karatay’ın memleketi... 3

İşte Nefise Karatay'ın hayatına dair detaylar...

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