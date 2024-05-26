2 çocuk annesi Demet Şener aşka geldi! Sevgilisiyle sarmaş dolaş yayınladı! Sosyal medya yıkıldı: Birbirinize çok yakışıyorsunuz...

13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki çocuğu olan Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman ile aşklarına tam gaz devam eden Şener, sosyal medya hesabında sevgilisiyle yaptığı son paylaşımlarla bir kez daha mutluluklarını gözler önüne serdi. Ünlü çiftin sarmaş dolaş pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı. İşte aşka gelen Demet Şener'in o paylaşımları...
1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci olan model Demet Şener, 2005 yılında İbrahim Kutluay ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten Ömer ve İrem adlarında iki evladı oldu.
Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de olaylı şekilde boşandı. Şener, 2019'da da Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi.
Ancak Şener'in bu evliliği uzun sürmedi ve ikili 2021'de yollarını ayırdı. Şener, daha sonra ise gönlünü Tolga Arman'a kaptırdı.