2 çocuk annesi Demet Şener aşka geldi! Sevgilisiyle sarmaş dolaş yayınladı! Sosyal medya yıkıldı: Birbirinize çok yakışıyorsunuz...

13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki çocuğu olan Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Arman ile aşklarına tam gaz devam eden Şener, sosyal medya hesabında sevgilisiyle yaptığı son paylaşımlarla bir kez daha mutluluklarını gözler önüne serdi. Ünlü çiftin sarmaş dolaş pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı. İşte aşka gelen Demet Şener'in o paylaşımları...