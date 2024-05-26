Cannes Film Festivali’nde kavga rüzgarı! Önce Kelly Rowland sonra Massiel Taveras: Biri parmak salladı biri merdivenlerden itti

77. Cannes Film Festivali, dünyaca ünlü isimlerin kavgalarıyla gündem oldu. Amerikalı şarkıcı Kelly Rowland ve ardından aktris Massiel Taveras Cannes'ın kadın güvenlik görevlisi ile tartışma yaşadı. Kelly Rowland'ın görevliye sert bir şekilde parmak salladığı, Massiel Taveras'ın ise merdivenden ittiği anlar sosyal medyada viral oldu.
77 Cannes Film Festivali büyük bir kavgaya ev sahipliği yaptı. Güvenlik görevlilerinden birinin önce Amerikalı şarkıcı Kelly Rowland, sonra da aktris Massiel Taveras ile yaşadığı tartışma gündeme damga vurdu.
Cannes Film Festivali'nde Amerikalı şarkıcı Kelly Rowland'ın kendisine yaklaşıp bir şeyler söyleyen kadın güvenlik görevlisine tepki gösterdiği anlar gündem oldu.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE ÜNLÜ ŞARKICI BİRBİRİNE GİRDİ
Kelly'nin kendisine bir şeyler söyleyen güvenlik görevlisinin yüzüne doğru parmağını salladığı ve sert bir karşılık verdiği görüldü.