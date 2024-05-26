Cannes Film Festivali’nde kavga rüzgarı! Önce Kelly Rowland sonra Massiel Taveras: Biri parmak salladı biri merdivenlerden itti

1 77 Cannes Film Festivali büyük bir kavgaya ev sahipliği yaptı. Güvenlik görevlilerinden birinin önce Amerikalı şarkıcı Kelly Rowland, sonra da aktris Massiel Taveras ile yaşadığı tartışma gündeme damga vurdu.

2 Cannes Film Festivali'nde Amerikalı şarkıcı Kelly Rowland'ın kendisine yaklaşıp bir şeyler söyleyen kadın güvenlik görevlisine tepki gösterdiği anlar gündem oldu.