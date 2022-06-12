Survivor Nagihan konseyde Hikmet'i resmen ifşa etti Acun bile şaştı kaldı: "Çirkin teklifte bulundu..."

Hikmet bana, 'Nagihan, kırmızı takımı erit, ilerleyen günlerde bireysele döndüğümüz zaman ben sana can veririm sen performans birincisi olursun beni korursun' diye çirkin teklifte bulundu. Survivor'da şike teklifi çok normal mi? Az sonra her şeyi inkar edecek, hiçbir şüphem yok. Şimdi çok merak ediyorum takımımı satmam için bu teklifi bana yaptı daha sonrasında da ilk potaya girdiğinde Ayşe'ye de yaptı" açıklamasında bulundu.

Survivor Hikmet ise "Ayşe'ye de Nagihan'a söyledim. Biz beraber hareket edelim mi diye bir şey konuşuldu. Oyuna çıkmadan önce şakası oldu" dedi.