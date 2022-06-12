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Haberler Magazin Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı, Seda ve eşine sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı. Şarkıcı Seda Sayan, nikah masasına oturduğu meslektaşı Çağlar Ökten ile Amsterdam'dan paylaşım yaptı. Kısa sürede gündem olan Seda Sayan ve eşinin balayı fotoğrafına ünlülerden yorum yağdı.

12.06.2022 10:17 - Son Güncelleme: 12.06.2022 10:17
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı, ünlülerden Seda ve eşi Çağlar'a yorum üstüne yorum yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan şarkıcı Seda Sayan, 8. kez evlenmek için sevgilisi Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' demişti. 59 yaşındaki Seda Sayan, 35 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten ile dünya evine girdi.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Balayı için Paris'e giden çift, son olarak soluğu Amsterdam'da aldı. Yakın dostları Esra Özmen ve eşi Fuat Özdolgun ile yurtdışına çıkan çiftten ilginç bir poz geldi.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

LOLİPOP YALADILAR

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten lolipoplu fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaştı.

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı

Birçok kez estetik operasyon geçiren Seda Sayan, genç görüntüsüyle dikkat çekti. Ünlü çifte sosyal medyada yorum yağdı.

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