Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı yorum üstüne yorum yağdı
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı, Seda ve eşine sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı. Şarkıcı Seda Sayan, nikah masasına oturduğu meslektaşı Çağlar Ökten ile Amsterdam'dan paylaşım yaptı. Kısa sürede gündem olan Seda Sayan ve eşinin balayı fotoğrafına ünlülerden yorum yağdı.
12.06.2022 10:17 - Son Güncelleme: 12.06.2022 10:17
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten balayına doymadı o kare bomba! Lolipop yalayan ikiliyi gören dönüp bir daha baktı, ünlülerden Seda ve eşi Çağlar'a yorum üstüne yorum yağdı.
Daha önce 7 kez nikah masasına oturan şarkıcı Seda Sayan, 8. kez evlenmek için sevgilisi Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' demişti. 59 yaşındaki Seda Sayan, 35 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten ile dünya evine girdi.
LOLİPOP YALADILAR
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten lolipoplu fotoğraf çekilip sosyal medyada paylaştı.