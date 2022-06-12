Ece Seçkin lila bikinisiyle verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu gören dönüp bir daha baktı Fenerliler devrede: "Fenerbahçe'nin gülü..."
Ece Seçkin lila bikinisiyle verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu, gören dönüp bir daha baktı. Ece Seçkin'in Instagram paylaşımını gören Fenerliler devreye girdi, ünlü şarkıcıya peş peşe yorum yağdı. Yoğun tempoda çalışan Ece biraz mola verdi. Koşuşturmaktan tatil yapmaya vakit bulamayan Seçkin, bir günlük deniz ve güneşin tadını çıkardı. İşte kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Seçkin başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülern 2022 yaz tatilinden kareler...
12.06.2022 11:39 - Son Güncelleme: 12.06.2022 11:39
"FENERBAHÇE'NİN GÜLÜ..."
Ece Seçkin lila bikinisiyle verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu, gören dönüp bir daha baktı. Ece Seçkin'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafları gören Fenerliler devrede...
İddialı bikinisiyle denize girerken pozlar veren Ece Seçkin'e Fenerliler'den gelen yorumlar dikkat çekti.
Koyu Fenerbahçeli olan Ece Seçkin'e, "Fenerbahçe'nin gülü" , "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" gibi yorumlar yağdı.
İşte başta Ece Seçkin olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2022 yaz tatilinden görüntüler...