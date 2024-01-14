Survivor Nagihan Karadere'nin 7 yıl önce boşandığı eski eşi bakın kim çıktı! “Kızımı bana göstermiyor” demişti meğer...

Survivor All Star 2024 yarışmasında mücadele eden isimlerden milli atlet olan Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor yarışmasındaki performansıyla dikkat çeken Karadere'nin özellikle 7 yıl önce boşandığı eski eşi merak konusu oldu. Bakın Survivor Nagihan'ın eski eşi kim çıktı...
Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında yer alan Nagihan Karadere'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
2022 yılında yarıştığı dönem kızı Ece Avren'i göremediği için gözyaşlarına boğulan ve "Babası bilerek yapıyor" ifadelerini kullanan Karadere'nin özellikle eski eşi merak edildi.
Fenomen ismin eski eşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.