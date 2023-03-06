Survivor Murat Eken'in eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı! Hem eski eşi hem de eski sevgilisi Murat'ı katlar olay adam Murat Eken...
Bu sezon reytinglerde beklentilerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te bazı isimler yine de dikkatleri üzerine çekiyor. O isimlerden biri de, gerçek manada yarışmada ünlüler takımının en ünlüsü Murat Eken'den başkası değil. Çok Güzel Hareketler Bunlar'la yıldızı parlayan Murat Eken sonrasında bazı dizi ve filmlerde rol alsa da, kendisiyle aynı dönemden olan Eser Yenenler, Oğuzhan Koç gibi kalıcı olamadı. Yarışmada da bir anda nefret oklarının hedefinde kalan Murat Eken hakkında araştırma yapanlar hem eski sevgilisi hem de eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte detaylar...
06.03.2023 11:04 - Son Güncelleme: 06.03.2023 11:04
Şu sıralar Survivor'ın hedef tahtasında Murat Eken var. Yarışmacılara farklı farklı beyanlarda bulunduğu ve adayı karıştırdığı iddia edilen Murat Eken'in önceki gün takım arkadaşı Nefise'yle ettiği kavga çok konuşuldu.
Takım arkadaşlarını suçlayan başarılı yarışmacı Nefise Karatay, Ünlüler bench'ine geldiği sırada Murat Eken'in gazabına uğradı.