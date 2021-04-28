Survivor İsmail Balaban'ın annesinden sonra dünyası başına yıkıldı ikizi açıkladı! Nişanlısı Gamze Atakan İsmail'i silip attı
Survivor'ın 27 Nisan akşamı yayınlanan son bölümü tarihinde görülmemiş bir olaya sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği ve nefesleri kesen iletişim oyununun galibi ünlüler takımı oldu. Aileleriyle konuşmanın heyecanını yaşayan ünlüler takımı İsmail Balaban'ın annesinin söyledikleri karşısında buz kesti. İsmail Balaban, açtığı telefon ile hayatının şokunu yaşadı. Annesinin, nişanlısı Gamze Atakan hakkında söyledikleriyle İsmail Balaban'ın dünyası adeta başına yıkıldı. Yaşananların ardından İsmail Balaban'ın ikizi açıklama yaparken, nişanlısı Gamze Atakan'dan herkesi şoke eden hamle de gecikmedi. İşte detaylar.
28.04.2021 17:32
- Son Güncelleme: 28.04.2021 17:36
Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyunu için mücadele etti. Oyunu kazanan takım ise ünlüler odu. Aileleriyle görüşen yarışmacılardan İsmail Balaban, annesinden nişanlısı Gamze hakkında duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı.
Kazanan takım daha sonra ödül alanına geldi ve İsmail Balaban büyük bir şok yaşadı. Annesiyle konuşan İsmail, dışarı çıkmak için izin istedi.
İletişim ödülünün oyunu anneyle konuşmaktı. Ödül alanına gelen yarışmacılar tek tek anneleriyle konuştular. Sıra İsmail'e gelince hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük şok yaşadı.
İsmail'in annesinin açıklaması herkesi şoka uğratırken İsmail olayın ne olduğunu anlayamadı. Annesiyle konuştuktan sonra açıklama yapan İsmail, "İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum." dedi.
"SİNİR KRİZLERİ GEÇİRİYORUM"
İsmail'in annesi telefonda şu açıklamayı yaptı: İyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim.