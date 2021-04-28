RAMAZAN İMSAKİYE
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Fatma’nın yıldızı Burcu Biricik kendine hayran bıraktı! Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı

Fatma'nın yıldızı Burcu Biricik kendine hayran bıraktı! Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Netflix'te yayınlanan Fatma dizisiyle izleyiciyle buluştu. Dizide temizlikçi olarak çalışan Fatma karakterine can veren Biricik, başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Burcu Biricik'in oyunculuğuyla ilgili yaptığı yorumlarla ünlü ismi trend topic (TT) listesinde bir numaraya taşıdı. İşte Fatma dizisinin konusu ve Burcu Biricik'in oyunculuğu hakkında yapılan yorumlar…

28.04.2021 17:43 - Son Güncelleme: 28.04.2021 18:05
Fatma’nın yıldızı Burcu Biricik kendine hayran bıraktı! Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı

Camdaki Kız dizisinde can verdiği Nalan karakteriyle adından söz ettiren Burcu Biricik, şimdi ise Fatma dizisindeki performansıyla çok konuşuldu. Netflix'te yayınlanan dizide izleyiciyle buluşan Burcu Biricik, oyunculuğuyla tam not aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Biricik'in oyunculuğu hakkında yorumda bulundu.

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Fatma’nın yıldızı Burcu Biricik kendine hayran bıraktı! Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı

FATMA KONUSU NEDİR?
Temizlikçi olarak çalışan Fatma'nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır.

Fatma’nın yıldızı Burcu Biricik kendine hayran bıraktı! Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı

Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur. Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma'nın hayatı için büyük tehlike oluşturur.

Fatma’nın yıldızı Burcu Biricik kendine hayran bıraktı! Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı

Fatma'nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur.

Fatma’nın yıldızı Burcu Biricik kendine hayran bıraktı! Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı

Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.