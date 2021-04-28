Fatma’nın yıldızı Burcu Biricik kendine hayran bıraktı! Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyayı salladı
Fatma'nın yıldızı Burcu Biricik kendine hayran bıraktı! Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik, Netflix'te yayınlanan Fatma dizisiyle izleyiciyle buluştu. Dizide temizlikçi olarak çalışan Fatma karakterine can veren Biricik, başarılı oyunculuk performansıyla izleyiciden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Burcu Biricik'in oyunculuğuyla ilgili yaptığı yorumlarla ünlü ismi trend topic (TT) listesinde bir numaraya taşıdı. İşte Fatma dizisinin konusu ve Burcu Biricik'in oyunculuğu hakkında yapılan yorumlar…
Camdaki Kız dizisinde can verdiği Nalan karakteriyle adından söz ettiren Burcu Biricik, şimdi ise Fatma dizisindeki performansıyla çok konuşuldu. Netflix'te yayınlanan dizide izleyiciyle buluşan Burcu Biricik, oyunculuğuyla tam not aldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Biricik'in oyunculuğu hakkında yorumda bulundu.