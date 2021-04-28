Benim Adım Melek'in Defne'si Rabia Soytürk'ün yüzünde yok yok! 25 yaşındaki Rabia da estetikli çıktı
Başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin paylaştığı Benim Adım Melek, çarşamba akşamlarının hatrı sayılır dizilerinden. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncularında yıldızını parlatan Benim Adım Melek dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Defne karakterine hayat veren Rabia Soytürk. 1996 doğumlu genç oyuncu bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Rabia Soytürk hakkında araştırma yapanlar hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Genç oyuncu Rabia Soytürk estetik harikası çıktı. Rabia Soytürk'ün yıllar öncesine ait fotoğraflar ortaya çıktı. 25 yaşındaki oyuncunun hemde büyümenin hem de estetik müdahalelerin etkisiyle hayli değiştiği görülüyor. İşte başta Rabia Soytürk olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.
28.04.2021 16:20
- Son Güncelleme: 28.04.2021 16:20