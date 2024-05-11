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İlk doğum günü mesajı Eda Ece'den geldi: Taze anne Aslı Enver 40 yaşına girdi! Kızlarımızla beraber daha çok anımız yaşayacak...

2022 yılında sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Aslı Enver, 2 senedir mutlu evliliğiyle magazin gündeminin gözdesi haline geldi. Çift, 4 Temmuz'da kızları Elay'ı kucaklarına alarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Şimdi ise Aslı Enver, anne olmanın keyfini çıkarırken 40 yaşına bastı. Sosyal medya hesaplarından güzel oyuncuya doğum günü mesajları yağarken, özel bir paylaşım ise Eda Ece'den geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 11:04 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 11:01
İlk doğum günü mesajı Eda Ece’den geldi: Taze anne Aslı Enver 40 yaşına girdi! Kızlarımızla beraber daha çok anımız yaşayacak... 1

Güzel oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturdu.

İlk doğum günü mesajı Eda Ece’den geldi: Taze anne Aslı Enver 40 yaşına girdi! Kızlarımızla beraber daha çok anımız yaşayacak... 2

Magazin gündeminde mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftin Elay adında bir de kızları oldu.

İlk doğum günü mesajı Eda Ece’den geldi: Taze anne Aslı Enver 40 yaşına girdi! Kızlarımızla beraber daha çok anımız yaşayacak... 3

Şimdilerde anne olmanın ketfini çıkaran güzel oyuncu Aslı Enver, sosyal medyya hesabını da sık kullanmaya devam ediyor.

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