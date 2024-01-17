Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kız kardeşi bakın kim çıktı! En az kendi kadar fenomen! Gizem Hatipoğlu’nun görümcesi meğer...

Survivor All Star 2024'ün kadrosunda en dikkat çeken isimlerden biri olan Hakan Hatipoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gizem Hatipoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren fenomen yarışmacının özellikle ailesi merak edildi. Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşi kimmiş...
Survivor Hakan Hatipoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SURVIVOR HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?
28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğan Hakan Hatipoğlu, Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini aldı.
2010 yılında yayımlanan Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta ve 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. oldu.