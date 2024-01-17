Survivor Hakan Hatipoğlu’nun kız kardeşi bakın kim çıktı! En az kendi kadar fenomen! Gizem Hatipoğlu’nun görümcesi meğer...

Survivor All Star 2024'ün kadrosunda en dikkat çeken isimlerden biri olan Hakan Hatipoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Var Mısın Yok Musun yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gizem Hatipoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren fenomen yarışmacının özellikle ailesi merak edildi. Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hakan Hatipoğlu'nun kız kardeşi kimmiş...