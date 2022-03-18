Survivor Gökhan Keser bakın aslen nereli çıktı! Herkes İzmir biliyordu memleketini duyan inanamadı! Meğer Sinem Kobal’ın partneri...
Survivor Gökhan Keser bakın aslen nereli çıktı! Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan ve başarısı ile dikkat çeken Gökhan Keser'in hayatı merak konusu oldu. Sinem Kobal'ın başrolünü üstlendiği Selena dizisiyle hafızalara kazınan Keser hakkında araştırma yapanlar "Survivor Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında nereli?" sorularının yanıtını arattı. 34 yaşındaki oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İzmir'de dünyaya gelen Gökhan Keser bakın aslen nereliymiş...
18.03.2022 23:59 - Son Güncelleme: 18.03.2022 23:59
Selena dizisinde canlandırdığı 'Burak' karakteri ile akıllara kazınan Gökhan Keser, Survivor All Star yarışması ile yine en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.
İnternet kullanıcıları da "Survivor Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında nereli?" sorularının yanıtını arattı.