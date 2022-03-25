Survivor Gizem’in kardeşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer Serenay Sarıkaya ve Gizem Memiç...

SURVIVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep'te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir.

Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan almıştır.