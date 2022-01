Survivor Evrim’in çığlıkları Dominik’i inletti ’yeter be ağlayacaksınız gelmeyin’ 2022’de ortalığı birbirine katan Evrim meğer....

'KİMİN GÖZÜ VAR'

Beklentilerin aksine Survivor'a gitmeyen Turabi Çamkıran, Youtube'da Survivor yorumları yapmaya başladı. Evrim Keklik'in sakatlandığı anı paylaşan Turabi Çamkıran şu yorumu yaptı:

"Yeter be her düşen de hemen ağlıyor! Ağlayacaksınız buraya gelmeyin kardeşim! Kimse sizi buraya zorla getirmedi!.. diye tweet atan*** BİR BİTMEDİNİZ BE! Çok geçmiş olsun Evrim. Dilerim ki hemen kalkar ve oynamaya başlar. Ama gerçekten çok kötü düşmüş...