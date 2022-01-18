Survivor Evrim'in çığlıkları Dominik'i inletti 'yeter be ağlayacaksınız gelmeyin' 2022'de ortalığı birbirine katan Evrim meğer....
Geçtiğimiz Cumartesi günü yayın hayatına başlayan Survivor All-Star, sakatlıktan geçilmiyor. Hali hazırda All-Star'a sakat gelen Adem Kılıççı'nın yanı sıra Gökhan Keser, Barış Murat Yağcı, Hikmet Tuğsuz, Ogeday Girişken'den sonra bu kez de Evrim Keklik sakatlandı. Evrim Keklik, Merve Aydın'la mücadelesinde yüksekten kötü düşünce, çığlıklarıyla Dominik'i yerinden oynattı. Öte yandan Evrim Keklik'in annesi merak edilirken hakkında yapılan bir yorum sosyal medyayı salladı.
18.01.2022 16:30
- Son Güncelleme: 18.01.2022 16:36
TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelmeye başlayan Survivor, yeni sezona çık hızlı başladı. Ne yazık ki, sakatlıklar da bir o kadar hızlı geldi.
Ayağınn kırılıp kırılmadığı, diskalifiye olup olmayacağı ise merak konusuyken, Evrim Keklik hakkında flaş bir yorum Turabi Çamkıran'dan geldi.
'KİMİN GÖZÜ VAR'
Beklentilerin aksine Survivor'a gitmeyen Turabi Çamkıran, Youtube'da Survivor yorumları yapmaya başladı. Evrim Keklik'in sakatlandığı anı paylaşan Turabi Çamkıran şu yorumu yaptı:
"Yeter be her düşen de hemen ağlıyor! Ağlayacaksınız buraya gelmeyin kardeşim! Kimse sizi buraya zorla getirmedi!.. diye tweet atan*** BİR BİTMEDİNİZ BE! Çok geçmiş olsun Evrim. Dilerim ki hemen kalkar ve oynamaya başlar. Ama gerçekten çok kötü düşmüş...