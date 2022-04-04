Survivor Evrim ve Edis arasındaki bu gerçek şoke etti meğer yıllar önce birliktelermiş! Birleşme partisinde Evrim Keklik ve Edis...
TV 8 ekranlarıın fenomen yarışma programı Survivor 2022 All-Star tüm hızıyla devam ederken, yarışmacılar hakkında ortaya çıkan bazı gerçekler herkesi şoke ediyor... Artık birleşme partisinin geride bırakıldığı ve yarışmanın ikinci dönemine geçildiği Survivor 2022'nin birleşme partisinde Edis konser vermişti hatırlarsınız. O partiden Edis ve yarışmacı Evrim Keklik hakkındaki gerçek ise duyanları şoke etti. İşte haberin detayları...
Evrim Keklik, 2020 yılında olduğu gibi 2022 Survivor'ında da adından sıkça söz ettiriyor. Performansı beklenenin altında kalan Evrim Keklik, öncek akşam adeta şov yaptı.
EVRİM VE EDİS ARASINDA ŞOKE EDEN GERÇEK
Birleşme partisine adını kazıyan Evrim Keklik'in şarkıcı Edis'le olan bağlantısı ise hem Edis sevenlerini, hem de Evrim Keklik sevenlerini şok içerisinde bıraktı!
Yakışıklığıyla dillerden düşmeyen ve genç kızların hayran kaldığı Edis, Survivor All Star yarışmasında en beğenilen şarkılarını okumuştu. Martılar şarkısında tüm All Star'ın kadın yarışmacıları dans etmişti.
Kıvrak dansların yer aldığı Martılar şarkısında Edis, Evrim Keklik'e bakış atmıştı. İkilinin birbirleriyle olan yıllar öncesine dayanan tanışıklık ise ağızları açık bıraktı.