Seray Sever’in karnı burnunda haline bakın! Doğuma günler kala ikizlerin ismini ve hikayesini açıkladı meğer Eray Sünbül ile tanışmadan önce...

Seray Sever şu ifadeleri kullandı, "İkizlerden birinin ismi Sofia olacak. Eşim koydu. Biz tanışmadan önce bir 'görüntü' belirmiş ona. 'Çocuğum oluyor ve adını Sofia koyuyordum' diye anlatmıştı bana ilk tanıştığımızda. Diğer kızın ismini de ben koydum. Onun da adı Alya olacak. Harflerin enerjisine inanan biriyim. Baş harfi 'A' olsun istedim. Sofia duygusal bir isim, Alya ise daha kuvvetli, daha eril."