Survivor evlilik programına döndü aşık olmayan yok! Aleyna Kalaycıoğlu'yla sevgili denen İsmail Balaban İlayda Şeker'le el ele! Bir de...
Hiçbir Survivor, 2021 Survivor'ı kadar magazinel olmadı... TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın 2021 sezonunun şampiyonu İsmail Balaban olmuştu. Oldukça olaylı geçen ve final koltuğuna İsmail Balaban ve Yiğit Alp Poyraz'ın oturduğu Survivor 2021'den İsmail Balaban zaferle ayrılmıştı. Yarışma sırasında ailesi ve nişanlısı Gamze'yle sorunlar yaşayan İsmail Balaban sonrasında nişanı atmıştı. Yarışma sonrasında adı Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk dedikodularına karışan İsmail Balaban bu kez İlayda Şeker haberleriyle gündemde.
01.10.2021 10:41
- Son Güncelleme: 01.10.2021 10:52
Survivor 2021 final yapmasının ardından magazin gündeminden düşmüyor. Öyle ki aşk iddiaları kaynar kazan gibi kaynıyor. Yarışmada yaşanan Batuhan Karacakaya-Aleyna Kalaycıoğlu yakınlaşmasının ardından yarışma sonrasında İsmail Balaban ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun yakınlaştığı iddia edilmişti. Bu kez devreye İlayda Şeker girdi. Survivor 2021 daha çok su götürür.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor' yarışmasının son sezonunda açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren İlayda Şeker ve şampiyon pehlivan İsmail Balaban, aşk yaşadıkları iddialarıyla gündemde...
İddialara göre; İsmail Balaban, annesi Ümmü Gülsüm Balaban'la tartışan nişanlısı ile ayrıldıktan sonra yarışmadan tanıdığı İlayda Şeker'le yeni bir aşka yelken açtı.