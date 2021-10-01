90’ların en gözde isimlerindendi yıllar sonra ortaya çıktı! Deniz Arcak’ın son halini gören inanamadı bakın şimdi ne yapıyor

Pop müziğinin başarılı isimlerinden Deniz Arcak, yıllar sonra ortaya çıktı. Dostları Eda Özülkü ve Ali Güven'le Şişli'de objektiflere yansıyan Deniz Arcak'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Deniz Arcak, özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. Arcak, "Beş yıl önce Akgün Fırat ile görücü usulü evlendim. Ablamın sınıf arkadaşıydı. Bizi o tanıştırdı. Biz de görüşüp evlenmeye karar verdik. Çok mutluyuz, herkes birbirinin alanına saygı duyuyor. Çok tatlı ve komik bir kocam var" dedi.