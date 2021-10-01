90’ların en gözde isimlerindendi yıllar sonra ortaya çıktı! Deniz Arcak’ın son halini gören inanamadı bakın şimdi ne yapıyor
90'ların en gözde isimlerindendi yıllar sonra ortaya çıktı! 90'lı yılların sevilen ismi Deniz Arcak, dostları Eda Özülkü ve Ali Güven'le objektiflere yansıdı. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren şarkıcı, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Şişli'de görüntülenen şarkıcının, fotoğrafları kısa sürede sosyal medyaya düşerek Arcak hakkında 'Tanıyamadım', 'Çok değişmiş' yorumları yapıldı. İşte Akgün Fırat'la görücü usulü evlendiğini açıklayan Deniz Arcak'ın son hali...
01.10.2021 10:09
- Son Güncelleme: 01.10.2021 10:09
Pop müziğinin başarılı isimlerinden Deniz Arcak, yıllar sonra ortaya çıktı. Dostları Eda Özülkü ve Ali Güven'le Şişli'de objektiflere yansıyan Deniz Arcak'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Deniz Arcak, özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. Arcak, "Beş yıl önce Akgün Fırat ile görücü usulü evlendim. Ablamın sınıf arkadaşıydı. Bizi o tanıştırdı. Biz de görüşüp evlenmeye karar verdik. Çok mutluyuz, herkes birbirinin alanına saygı duyuyor. Çok tatlı ve komik bir kocam var" dedi.