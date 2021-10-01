Linet’in bikinili pozlarındaki o detay günler sonra gündem oldu! Photoshop’u abarttı sosyal medyanın diline düştü

Linet'in paylaşımına şu yorumlar yapıldı: "Bir insanın göbek deliği olmaması mümkün mü?", "Göbek deliği mi yok?", "Fotoğraflarda göbek deliği arıyorum ne zamandır bulamadım ben mi göremiyorum acaba?", "Aşırı photoshop'la göbek deliğini yok etmiş", "Zaten güzelsiniz ne gerek var böyle şeylere ", "O nasıl photoshop, göbek deliği kaybolmuş" "Göbek deligi yok eden filtre!"