Linet’in bikinili pozlarındaki o detay günler sonra gündem oldu! Photoshop’u abarttı sosyal medyanın diline düştü
Linet'in bikinili pozlarındaki o detay günler sonra gündem oldu! Ünlü şarkıcı Linet, geçen günlerde mavi tura çıkmıştı. Yunanistan adalarını gezen ünlü şarkıcı, mavi bikinisi ile teknede verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Linet'in art arda yayınladığı pozlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ancak ünlü şarkıcının fotoğrafındaki bir detay günler sonra gündem oldu. Fit haliyle dikkat çeken Linet'in göbek deliğinin olmaması photoshop iddialarını beraberinde getirdi. İşte Linet'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
01.10.2021 10:33
- Son Güncelleme: 01.10.2021 10:33
Ekim ayında Türkiye'nin pek çok şehrinde konserler verecek olan şarkıcı, yoğun tempo öncesi tatile çıktı. Yunanistan adalarını gezen Linet'in ilk durağı Kos adası oldu.
Ancak ünlü şarkıcının fotoğrafındaki bir detay günler sonra gündem oldu. Fit haliyle dikkat çeken Linet'in göbek deliğinin olmaması photoshop iddialarını beraberinde getirdi.
Linet'in paylaşımına şu yorumlar yapıldı: "Bir insanın göbek deliği olmaması mümkün mü?", "Göbek deliği mi yok?", "Fotoğraflarda göbek deliği arıyorum ne zamandır bulamadım ben mi göremiyorum acaba?", "Aşırı photoshop'la göbek deliğini yok etmiş", "Zaten güzelsiniz ne gerek var böyle şeylere ", "O nasıl photoshop, göbek deliği kaybolmuş" "Göbek deligi yok eden filtre!"