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Haberler Magazin Survivor Elanur çok fena "Pat"ladı! Instagram'daki Elanur nerede Survivor 2023'teki Elanur nerede filtrenin dik alasıymış

Survivor Elanur çok fena "Pat"ladı! Instagram'daki Elanur nerede Survivor 2023'teki Elanur nerede filtrenin dik alasıymış

Survivor, 2023 formatıyla ekranlara geri döndü... Ünlüler gönüllüler takımlarının yanı sıra bu sene fenomenler takımı da kurulan yarışmada fenomenler daha sonra 3'e bölünerek takımlara dağılmıştı. Fenomenler takımında yer alan isimlerden biri de Elanur Pat oldu. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Elanur Pat'ı yarışmada görenlerse küçük çaplı bir şok yaşadı. Bakın neden.

17.01.2023 09:20 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:26
Survivor Elanur çok fena Patladı! Instagram’daki Elanur nerede Survivor 2023’teki Elanur nerede filtrenin dik alasıymış

Survivor yeni sezonu ile beraber yarışmacıların hayatları merak konusu oldu. Bu sezon Fenomenler arasından da yarışmacı bulunuyor. Onlardan biri de Elanur Pat.

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Survivor Elanur çok fena Patladı! Instagram’daki Elanur nerede Survivor 2023’teki Elanur nerede filtrenin dik alasıymış

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Elanur Pat, 30 Aralık 2000'de doğdu. Survivor Elanur, Twitch ve Youtube'da milyonlarca takipçisi var.

Survivor Elanur çok fena Patladı! Instagram’daki Elanur nerede Survivor 2023’teki Elanur nerede filtrenin dik alasıymış

Elanur'un "Bela" adlı şarkısı bulunuyor.

Survivor Elanur çok fena Patladı! Instagram’daki Elanur nerede Survivor 2023’teki Elanur nerede filtrenin dik alasıymış

Elanur, Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde okumaktadır.

Survivor Elanur çok fena Patladı! Instagram’daki Elanur nerede Survivor 2023’teki Elanur nerede filtrenin dik alasıymış

Elanur son olarak Exatlon Challenge'da mücadele etti.

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