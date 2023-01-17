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Haberler Magazin Yasmin Erbil'den "Aynaya cilveler!" Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı göbeğine kadar inen dekoltesiyle olay oldu

Yasmin Erbil'den "Aynaya cilveler!" Yiğit Poyraz'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil'in kızı göbeğine kadar inen dekoltesiyle olay oldu

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in şöhreti çoktan annesi ve babasını geçti... Sosyal medyada verdiği pozları, Survivor finalisti Yiğit Poyraz'la yaşadığı aşk derken, magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Yasmin Erbil bu kez göbeğine kadar olan dekoltesiyle olay oldu. İşte Yasmin Erbil'in "Aynaya cilveleri"

17.01.2023 09:25 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:26
Yasmin Erbil’den Aynaya cilveler! Yiğit Poyraz’la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil’in kızı göbeğine kadar inen dekoltesiyle olay oldu

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, 300 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından olay yaratan paylaşımlarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil’den Aynaya cilveler! Yiğit Poyraz’la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil’in kızı göbeğine kadar inen dekoltesiyle olay oldu

Geçtiğimiz ay 27 yaşına giren Yasmin Erbil, doğum gününü sevgilisi Yiğit Poyraz ve arkadaşlarıyla kutlamıştı.

Yasmin Erbil’den Aynaya cilveler! Yiğit Poyraz’la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil’in kızı göbeğine kadar inen dekoltesiyle olay oldu

Yasmin Erbil'in sevgilisiyle bu hallerine, "Baban görecek şimdi" yorumları yapılmıştı.

Yasmin Erbil’den Aynaya cilveler! Yiğit Poyraz’la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil’in kızı göbeğine kadar inen dekoltesiyle olay oldu

Yasmin Erbil bir dönem sosyetenin ünlü ismi Kerem Can Mutlu ile aşk yaşamıştı.

Yasmin Erbil’den Aynaya cilveler! Yiğit Poyraz’la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil’in kızı göbeğine kadar inen dekoltesiyle olay oldu

Bir süredir Survivor yıldızı Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, göbeğine kadar inen dekoltesiyle dikkat çekti.

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