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Haberler Magazin Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros Seda Sayan paylaştı olay oldu! Borç takıp hırsızlık yaptığı iddia edilmişti Seda Sayan'la...

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros Seda Sayan paylaştı olay oldu! Borç takıp hırsızlık yaptığı iddia edilmişti Seda Sayan'la...

Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Solmaz Çiros süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı, gündeme bomba gibi düştü. Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıkmış sonrasında da gerek yaptığı paylaşım gerekse dolandırıcılık iddialarıyla gündemden düşmemişti. Çiros'tan bu kez da Seda Sayan paylaşımları geldi. İşte detaylar...

17.01.2023 09:26 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:27
Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros Seda Sayan paylaştı olay oldu! Borç takıp hırsızlık yaptığı iddia edilmişti Seda Sayan’la...

Evleneceksen Gel yarışmasıyla ünlenen Solmaz Çiros değişimi ve paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekiyor. Yarışmadan sonra bir güzellik merkezi açan, bir dönem dizide oynayan ve Seda Sayan'ın da klibinde yer alan Solmaz Çiros sahneye de çıkıyor.

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Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros Seda Sayan paylaştı olay oldu! Borç takıp hırsızlık yaptığı iddia edilmişti Seda Sayan’la...

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros bir dönem oyunculuk yaptı, Seda Sayan'ın klibinde oynadı ve kendi albümünü çıkardı. Artık mekanlarda çıkarak para kazanan Solmaz sosyal medyadan da reklam içerikleri paylaşıyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros Seda Sayan paylaştı olay oldu! Borç takıp hırsızlık yaptığı iddia edilmişti Seda Sayan’la...

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.

Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros Seda Sayan paylaştı olay oldu! Borç takıp hırsızlık yaptığı iddia edilmişti Seda Sayan’la...

Çiros geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık ve hırsızlık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros Seda Sayan paylaştı olay oldu! Borç takıp hırsızlık yaptığı iddia edilmişti Seda Sayan’la...

İddiaya göre eski gelin adayı otelden değerli eşyaları çaldı, menajerinden borç aldı ve ödemedi.

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