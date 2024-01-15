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Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Sol Yanım’ın yakışıklısıyla...

Survivor'ın 2016-2018 sezonlarında mücadele eden Damla Can, All Star 2024'te de yerini aldı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Survivor Damla'nın hayatı da merak konusu oldu. 1990 yılında dünyaya gelen ve jimnastik, step, aerobik sporlarıyla ilgilenen Can'ın özellikle aşk hayatı araştırıldı. Damla Can'ın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Damla Can'ın sevgilisi hangi ünlü oyuncuymuş...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 13:31 Güncelleme 15 Ocak 2024, 13:31
Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Sol Yanım’ın yakışıklısıyla... 1

Survivor All Star 2024'ün dikkat çeken isimlerinden olan Damla Can'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Sol Yanım’ın yakışıklısıyla... 2

DAMLA CAN KİMDİR?
Damla Can 1990 yılında dünyaya geldi. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetti.

Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Sol Yanım’ın yakışıklısıyla... 3

Performansıyla adından söz ettiren yarışmacı, Survivor Panoroma'da yorumculuk yaptı. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı.

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