Survivor Damla Can’ın sevgilisi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Sol Yanım’ın yakışıklısıyla...

Survivor'ın 2016-2018 sezonlarında mücadele eden Damla Can, All Star 2024'te de yerini aldı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olan Survivor Damla'nın hayatı da merak konusu oldu. 1990 yılında dünyaya gelen ve jimnastik, step, aerobik sporlarıyla ilgilenen Can'ın özellikle aşk hayatı araştırıldı. Damla Can'ın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Damla Can'ın sevgilisi hangi ünlü oyuncuymuş...