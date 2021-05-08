Survivor Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti! Batuhan Karacakaya ilgili o gerçek ortaya çıktı duyanlar inanamadı

Survivor Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti! Survivor'dan elenen Cemal Hünal ve Çağrı Atakan ortak bir video yayınladı. Eski günleri yad eden ikili, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın şu an Survivor'da yarışmakta olan Batuhan Karacakaya itirafları ise çok konuşuldu. İkili, yemek çalarken yakalanan Batuhan Karacakaya hakkında söyledikleriyle izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

08.05.2021 23:33 - Son Güncelleme: 08.05.2021 23:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





