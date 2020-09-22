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Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Survivor 2020 şampiyonunun bu halini görenler tanıyamıyor

Survivor 2020'ye başladığı günden bu yana damgasınu vuran ve şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven, yarışmanın sona ermesinin ardında da çok konuşuluyor. Cemal Can Canseven, kendine ait Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Instagram'ını da oldukça aktif kullanan Cemal Can Canseven Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı.

22.09.2020 15:09 - Son Güncelleme: 22.09.2020 15:09
Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Survivor 2020 şampiyonunun bu halini görenler tanıyamıyor

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden isim olan Cemal Can Canseven sosyal medyanın ilgi odağı. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, kendine ait Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

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Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Survivor 2020 şampiyonunun bu halini görenler tanıyamıyor

Survivor Cemal Can Canseven artık iş için kolları sıvadı. Cemal Can bir yılın ardından yeni video yükledi ve Survivor ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Survivor 2020 şampiyonunun bu halini görenler tanıyamıyor

Survivor şampiyonu, 'Kupa nerede?' sorusuna verdiği cevapla hayranlarını güldürdü.

Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Survivor 2020 şampiyonunun bu halini görenler tanıyamıyor

Survivor programının final yapmasından sonra şampiyon olan Cemal Can hayatına geri döndü. Ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapan Cemal Can artık iş için kolları sıvadığını gösterdi.

Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Survivor 2020 şampiyonunun bu halini görenler tanıyamıyor

Canseven, hayranlarının Survivor konusunda merak ettiği sorulara cevap verdi.

'1 AYLIK SÜREÇ GEÇTİKTEN SONRA İÇ GÜDÜSEL OLARAK ORAYA ALIŞIYORSUN'

Yarışmada zorlandığı anların olduğunu belirten Cemal Can, "3 ya da 4. haftaydı. Ben Survivor'dan gitmek istiyordum. Çünkü geldim, gördüm, deneyimledim ve yarıştım. İlk 2 haftada o kadar sporcu arasında en iyi performans gösteren erkek seçildim. 'Ben performans olarak burayı yapabiliyorum' dedim. İlk düzlükte açlığa alışma problemim çok yüksekti. 1 aylık süreç geçtikten sonra iç güdüsel olarak oraya alışıyorsun" dedi.

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