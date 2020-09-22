Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Survivor 2020 şampiyonunun bu halini görenler tanıyamıyor

Canseven, hayranlarının Survivor konusunda merak ettiği sorulara cevap verdi.

'1 AYLIK SÜREÇ GEÇTİKTEN SONRA İÇ GÜDÜSEL OLARAK ORAYA ALIŞIYORSUN'

Yarışmada zorlandığı anların olduğunu belirten Cemal Can, "3 ya da 4. haftaydı. Ben Survivor'dan gitmek istiyordum. Çünkü geldim, gördüm, deneyimledim ve yarıştım. İlk 2 haftada o kadar sporcu arasında en iyi performans gösteren erkek seçildim. 'Ben performans olarak burayı yapabiliyorum' dedim. İlk düzlükte açlığa alışma problemim çok yüksekti. 1 aylık süreç geçtikten sonra iç güdüsel olarak oraya alışıyorsun" dedi.