Survivor Cemal Can Canseven de estetikli çıktı! Survivor 2020 şampiyonunun bu halini görenler tanıyamıyor
Survivor 2020'ye başladığı günden bu yana damgasınu vuran ve şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven, yarışmanın sona ermesinin ardında da çok konuşuluyor. Cemal Can Canseven, kendine ait Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Instagram'ını da oldukça aktif kullanan Cemal Can Canseven Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı.
22.09.2020 15:09
- Son Güncelleme: 22.09.2020 15:09
Canseven, hayranlarının Survivor konusunda merak ettiği sorulara cevap verdi.
'1 AYLIK SÜREÇ GEÇTİKTEN SONRA İÇ GÜDÜSEL OLARAK ORAYA ALIŞIYORSUN'
Yarışmada zorlandığı anların olduğunu belirten Cemal Can, "3 ya da 4. haftaydı. Ben Survivor'dan gitmek istiyordum. Çünkü geldim, gördüm, deneyimledim ve yarıştım. İlk 2 haftada o kadar sporcu arasında en iyi performans gösteren erkek seçildim. 'Ben performans olarak burayı yapabiliyorum' dedim. İlk düzlükte açlığa alışma problemim çok yüksekti. 1 aylık süreç geçtikten sonra iç güdüsel olarak oraya alışıyorsun" dedi.
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