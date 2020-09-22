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Serenay Sarıkaya'nın yaz tatili bir türlü bitmiyor! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay denizde sere serpe...

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya adeta kameralara önünde büyüdü. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından deniz pozlarını paylaştı. Oyuncunun pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

22.09.2020 15:51 - Son Güncelleme: 22.09.2020 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





