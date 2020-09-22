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Serenay Sarıkaya'nın yaz tatili bir türlü bitmiyor! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay denizde sere serpe...

Son dönemin en popüler isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya... Cem Yılmaz ile yaşadığı aştan, giydiğine, taktığı takılardan Instagram paylaşımlarına kadar her şeyi yakın markajda olan 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya adeta kameralara önünde büyüdü. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından deniz pozlarını paylaştı. Oyuncunun pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

22.09.2020 15:51 - Son Güncelleme: 22.09.2020 15:51
Serenay Sarıkaya'nın yaz tatili bir türlü bitmiyor! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay denizde sere serpe...

Uzun süredir Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ve her yaptığıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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Serenay Sarıkaya'nın yaz tatili bir türlü bitmiyor! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay denizde sere serpe...

Oyuncu son olarak denize girdiği anları yayınladı.

Serenay Sarıkaya'nın yaz tatili bir türlü bitmiyor! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay denizde sere serpe...

Instagram'da 9,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, peş peşe deniz pozlarını paylaştı.

Serenay Sarıkaya'nın yaz tatili bir türlü bitmiyor! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay denizde sere serpe...

Denizde uzanarak poz veren Sarıkaya'ya kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Serenay Sarıkaya'nın yaz tatili bir türlü bitmiyor! Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay denizde sere serpe...
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