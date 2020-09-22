Özge Özpirinççi imaj değiştirdi, kökünden kestirdi! Kendine hayran bıraktı: Yıllardır bekliyordum...
Sevilen oyuncu Özge Özpirinçci, yaptığı imaj değişikliğiyle sosyal medyayı salladı. Son olarak yer aldığı dizideki Bahar karakteri ile gönülleri fetheden 34 yaşındaki oyuncu boyatmadığı saçları ile doğallıktan yana olduğunu göstermişti. Özge Özpirinçci son halini Instagram hesabından paylaştı. Özpirinçci paylaşımında binlerce beğeni aldı.
Sevilen oyuncu Özge Özpirinçci, yaptığı imaj değişikliğiyle sosyal medyayı salladı. Son olarak yer aldığı dizideki Bahar karakteri ile gönülleri fetheden 34 yaşındaki oyuncu boyatmadığı saçları ile doğallıktan yana olduğunu göstermişti. Özge Özpirinçci son halini Instagram hesabından paylaştı. Özpirinçci paylaşımında binlerce beğeni aldı.
22.09.2020 13:30
- Son Güncelleme: 22.09.2020 14:29
Özpirinçci'nin paylaşımına birçok arkadaşı da yorum yapmayı ihmal etmedi. Özpirinçci kameralar önünde yıllar içerisindeki büyük bir değişim geçirdi. Özge Özpirinçci'nin yıllar içerisindeki güzellik evrimine bakmaya ne dersiniz. İşte başta Özge Özpirinçci olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
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