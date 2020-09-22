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Özge Özpirinççi imaj değiştirdi, kökünden kestirdi! Kendine hayran bıraktı: Yıllardır bekliyordum...

Sevilen oyuncu Özge Özpirinçci, yaptığı imaj değişikliğiyle sosyal medyayı salladı. Son olarak yer aldığı dizideki Bahar karakteri ile gönülleri fetheden 34 yaşındaki oyuncu boyatmadığı saçları ile doğallıktan yana olduğunu göstermişti. Özge Özpirinçci son halini Instagram hesabından paylaştı. Özpirinçci paylaşımında binlerce beğeni aldı.

22.09.2020 13:30 - Son Güncelleme: 22.09.2020 14:29
Özge Özpirinççi imaj değiştirdi, kökünden kestirdi! Kendine hayran bıraktı: Yıllardır bekliyordum...

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve başarılı projelerle adından söz ettiren Özge Özpirinçci yeni halini Instagram hesabından paylaştı.

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Özge Özpirinççi imaj değiştirdi, kökünden kestirdi! Kendine hayran bıraktı: Yıllardır bekliyordum...

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve başarılı projelerle adından söz ettiren Özge Özpirinçci yeni halini Instagram hesabından paylaştı.

Özge Özpirinççi imaj değiştirdi, kökünden kestirdi! Kendine hayran bıraktı: Yıllardır bekliyordum...

Özge Özpirinçci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Özge Özpirinççi imaj değiştirdi, kökünden kestirdi! Kendine hayran bıraktı: Yıllardır bekliyordum...

'ÇOK MUTLUYUM'

Canım İbrahim Zengin Yıllardır beklediğim değişimi gerçekleştirdi! Çok mutluyum ellerine sağlık canım İbrahim!

Özge Özpirinççi imaj değiştirdi, kökünden kestirdi! Kendine hayran bıraktı: Yıllardır bekliyordum...

Özpirinçci'nin paylaşımına birçok arkadaşı da yorum yapmayı ihmal etmedi. Özpirinçci kameralar önünde yıllar içerisindeki büyük bir değişim geçirdi. Özge Özpirinçci'nin yıllar içerisindeki güzellik evrimine bakmaya ne dersiniz. İşte başta Özge Özpirinçci olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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