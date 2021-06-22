Survivor Berkay çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor Poyraz'ın kankası Berkay Yuvakuran'ın sevgilisi meğer...
Survivor Berkay'ın babası bakın kim çıktı! 2021 Survivor gönüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran yarışmadaki performansıyla büyük beğeni topladı. Kısa sürede fenomen haline gelen yarışmacının özel hayatı hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Beşiktaşlı kaleci Utku Yuvakuran'ın kardeşi olan Survivor Berkay'ın babasını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Survivor Berkay'ın bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski milli futbolcu babası…
22.06.2021 18:05
- Son Güncelleme: 22.06.2021 18:05
2021 Survivor gönüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran yarışmadaki performansıyla büyük beğeni topladı. Yarışmadaki performansıyla kısa süre içinde fenomen haline gelen Berkay'ın özel hayatı sevenleri tarafından merak edilip araştırılıyor.
Berkay'ın hayatı hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, fenomen yarışmacının babasının kim olduğunu öğrendiklerinde ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Peki Survivor Berkay kimdi? Survivor Berkay'ın babası kim? İşte yanıtlar…
BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?
Berkay Yuvakuran, 2 Kasım 1997 tarihinde İstanbul, Şişli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalı'dır. Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur.
23 yaşındaki yarışmacı, mesleğinin de futbolculuk olduğunu belirtiyor. İlgilendiği bir diğer Spor dalının da basketbol olduğunu ifade eden Berkay Yuvakuran'ın medeni hali bekardır.
Yarışmada da sık sık dile getirdiği gibi Buse Akbal'la ilişkisi var.