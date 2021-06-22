Esra Erol ile eşi Ali Özbir'in konuşmaları sosyal medyaya damga vurdu! Eda Erol'dan da yorum gecikmedi işte o diyaloglar...

Esra Erol ile eşi Ali Özbir'in konuşmaları sosyal medyaya damga vurdu! Eda Erol'dan da yorum gecikmedi... Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Esra Erol sezon finali sinyalini verdi. "Hep beraber kaygısı bol, stresi çok, kendimizi sakındığımız bir yıl geçirdik… Ama güneş o güzel yüzünü gösterdi. İçimde yaz'a dair tatlı telaşlar... İyi olacağız, inanın." notuyla sosyal medyadan paylaşımda bulunan güzel suncuya ilk yorum ve ilk beğeni eşi Ali Özbir'den geldi. Magazin camiasının örnek çiftlerinden olan ikiliden Esra Erol'un eşine verdiği yanıt takipçilerini güldürdü. Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol da ablasının güzelliğine kayıtsız kalamadı.

22.06.2021 18:48 - Son Güncelleme: 22.06.2021 19:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





