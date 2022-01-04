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Haberler Magazin Survivor başlamadan kan davası çıktı Acun Ilıcalı'nın intihar timi birbirini imha etmeye başladı! 2022 All-Star öncesinde Yasin...

Survivor başlamadan kan davası çıktı Acun Ilıcalı'nın intihar timi birbirini imha etmeye başladı! 2022 All-Star öncesinde Yasin...

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı ve büyük heyecan için artık geri sayım başladı. Eski sezonlardan iddialı yarışmacıların yeniden kozlarını paylaşacağı Survivor 2022 öncesinde yarışmacılar birbirine girdi. Özellikle Yasin Obuz sosyal medyada rakiplerini tek tek bombalıyor. İşte Yasin Obuz'un olay yaratan son paylaşımı.

04.01.2022 09:08 - Son Güncelleme: 04.01.2022 09:09
Survivor başlamadan kan davası çıktı Acun Ilıcalı’nın intihar timi birbirini imha etmeye başladı! 2022 All-Star öncesinde Yasin...

Türk televizyonlarında yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen Survivor 2022, All Star konseptiyle yeniden ekranlara dönüyor. Ancak yarışmacılar daha adaya gitmeden birbirine girdi bile.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor başlamadan kan davası çıktı Acun Ilıcalı’nın intihar timi birbirini imha etmeye başladı! 2022 All-Star öncesinde Yasin...

Twitter hesabında Survivor All Star'da yarışmacı performanslarına ilişkin tahminlerini paylaşan Hakan Hatipoğlu'nun Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler ve Ardahan Uzkanbaş'a listede yer vermemesi ve bazı isimlerin performansının düşük olacağına yönünde tahminde bulunması yarışma öncesi tartışmalara sebep olmuştu.

Survivor başlamadan kan davası çıktı Acun Ilıcalı’nın intihar timi birbirini imha etmeye başladı! 2022 All-Star öncesinde Yasin...

Performans tahminlerini Kadın-Erkek sıralaması yaparak Twitter'da paylaşan Hakan Hatipoğlu, listede adını geçirmediği yarışmacıları kızdırmıştı. Onlardan biri de Yasin Obuz'du.

Survivor başlamadan kan davası çıktı Acun Ilıcalı’nın intihar timi birbirini imha etmeye başladı! 2022 All-Star öncesinde Yasin...

"BOŞ YAPMAYA DEVAM ET"

Hatipoğlu'na ilk tepki Yasin Obuz'dan gelmişti. Obuz, "Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz. Boş yapmaya devam et...O algılarınızı yerle bir edeceğim eyvallah" diyerek cevap vermişti.

Survivor başlamadan kan davası çıktı Acun Ilıcalı’nın intihar timi birbirini imha etmeye başladı! 2022 All-Star öncesinde Yasin...

Sonrasında Instagram'da iddialı paylaşımlarına devam eden Yasin Obuz şimdi de eski şampiyonlardan Ogeday Girişken'i hedef aldı.

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