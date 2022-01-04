Survivor başlamadan kan davası çıktı Acun Ilıcalı'nın intihar timi birbirini imha etmeye başladı! 2022 All-Star öncesinde Yasin...
Acun Ilıcalı Survivor All Star 2022 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu resmen açıkladı ve büyük heyecan için artık geri sayım başladı. Eski sezonlardan iddialı yarışmacıların yeniden kozlarını paylaşacağı Survivor 2022 öncesinde yarışmacılar birbirine girdi. Özellikle Yasin Obuz sosyal medyada rakiplerini tek tek bombalıyor. İşte Yasin Obuz'un olay yaratan son paylaşımı.
Twitter hesabında Survivor All Star'da yarışmacı performanslarına ilişkin tahminlerini paylaşan Hakan Hatipoğlu'nun Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler ve Ardahan Uzkanbaş'a listede yer vermemesi ve bazı isimlerin performansının düşük olacağına yönünde tahminde bulunması yarışma öncesi tartışmalara sebep olmuştu.
Performans tahminlerini Kadın-Erkek sıralaması yaparak Twitter'da paylaşan Hakan Hatipoğlu, listede adını geçirmediği yarışmacıları kızdırmıştı. Onlardan biri de Yasin Obuz'du.
"BOŞ YAPMAYA DEVAM ET"
Hatipoğlu'na ilk tepki Yasin Obuz'dan gelmişti. Obuz, "Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz. Boş yapmaya devam et...O algılarınızı yerle bir edeceğim eyvallah" diyerek cevap vermişti.
Sonrasında Instagram'da iddialı paylaşımlarına devam eden Yasin Obuz şimdi de eski şampiyonlardan Ogeday Girişken'i hedef aldı.