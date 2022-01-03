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Müge Anlı "oğluşum Efe bana baksın buradan şimdiden söylüyorum" dedi açıkladı! İşte "bana bir şey olursa..." diyen Müge Anlı'nın vasiyeti...

Müge Anlı "oğluşum Efe bana baksın buradan şimdiden söylüyorum" dedi açıkladı! 2.5 yıldır küçük kızı Irmak'tan ve eşi Seyhan'dan ayrı olan emekli Albay Mustafa Kaya'yı ailesine kavuşturan Müge Anlı, kavuşmanın sonunda Atv canlı yayınında itirafta bulundu. Yıllar önce mezarlıktan yer ayırttığını, kendisine bir şey olduktan sonra ailesinin bu işlerle uğraşmasını istemediğini ifade eden Müge Anlı, vasiyetini canlı yayında açıkladı. "Bana bir şey olursa oğluşum Efe bana baksın" diyen Müge Anlı'nın vasiyeti bakın ne oldu...

03.01.2022 12:03 - Son Güncelleme: 03.01.2022 12:28
Müge Anlı oğluşum Efe bana baksın buradan şimdiden söylüyorum dedi açıkladı! İşte, bana bir şey olursa... diyen Müge Anlı’nın vasiyeti...

"BANA BİR ŞEY OLURSA OĞLUŞUM EFE..."

Müge Anlı "oğluşum Efe bana baksın buradan şimdiden söylüyorum" dedi, vasiyetini açıkladı.

MÜGE ANLI'DAKİ EMEKLİ ALBAY OLAYI - TIKLA

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Müge Anlı oğluşum Efe bana baksın buradan şimdiden söylüyorum dedi açıkladı! İşte, bana bir şey olursa... diyen Müge Anlı’nın vasiyeti...

2.5 yıldır eşi Mustafa Kaya'dan haber alamadığını söyleyen Seyhan Kaya ve kızı Irmak Kaya, Müge Anlı sayesine emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu.

Müge Anlı oğluşum Efe bana baksın buradan şimdiden söylüyorum dedi açıkladı! İşte, bana bir şey olursa... diyen Müge Anlı’nın vasiyeti...

Görev yaptığı sırada patlayan bomba nedeni ile işitme duyusunun büyük bir bölümünü kaybeden emekli Albay'ın eski eşi ve çocukları ile yeni eşi ile kızı arasında kalmasının ardından Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı.

Müge Anlı oğluşum Efe bana baksın buradan şimdiden söylüyorum dedi açıkladı! İşte bana bir şey olursa... diyen Müge Anlı’nın vasiyeti...

MÜGE ANLI'NIN VASİYETİ!

Yıllar önce kendisine mezarlıktan yer ayırdığını ifade eden ancak koronavirüsün çıkmasının ardından böyle şeylerin bir kıymeti olmadığını anladığını ifade eden Müge Anlı, cümlesine; "Buradan şimdiden söylüyorum, bana bir şey olursa bakım evine gideceğim, bana da oğluşum Efe baksın, kız daha küçük." dedi.

Müge Anlı oğluşum Efe bana baksın buradan şimdiden söylüyorum dedi açıkladı! İşte, bana bir şey olursa... diyen Müge Anlı’nın vasiyeti...

Özel hayatını gözler önünde yaşamayı yaşamayı sevmeyen Müge Anlı, daha önce de ailesi ve torunu ile vakit geçirdiğini söylemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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