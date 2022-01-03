Müge Anlı "oğluşum Efe bana baksın buradan şimdiden söylüyorum" dedi açıkladı! İşte "bana bir şey olursa..." diyen Müge Anlı'nın vasiyeti...

MÜGE ANLI'NIN VASİYETİ!

Yıllar önce kendisine mezarlıktan yer ayırdığını ifade eden ancak koronavirüsün çıkmasının ardından böyle şeylerin bir kıymeti olmadığını anladığını ifade eden Müge Anlı, cümlesine; "Buradan şimdiden söylüyorum, bana bir şey olursa bakım evine gideceğim, bana da oğluşum Efe baksın, kız daha küçük." dedi.