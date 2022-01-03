Özge Özpirinçci bombayı patlattı ilk kez açıkladı! Kızı Mercan bakın kime benziyor Burak Yamantürk'e mi yoksa kendisine mi...
Özge Özpirinçci bombayı patlattı, kızı Mercan'la ilgili merak edilenleri ilk kez açıkladı. Geçtiğimiz ay anne olan oyuncu Özge Özpirinçci'ye, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç'ın, Mercan'ı, Burak Yamantürk'e benzettiği hatırlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Özge Özpirinçci kızı Mercan'ın kime benzediğini söyledi. Çiçeği burnunda annenin verdiği kilolar da dikkat çekti.
03.01.2022 10:35
- Son Güncelleme: 03.01.2022 10:40
Özge Özpirinçci bombayı patlattı ilk kez açıkladı! Kızı Mercan bakın kime benziyor Burak Yamantürk'e mi yoksa kendisine mi...
2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti.