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Haberler Magazin Özge Özpirinçci bombayı patlattı ilk kez açıkladı! Kızı Mercan bakın kime benziyor Burak Yamantürk'e mi yoksa kendisine mi...

Özge Özpirinçci bombayı patlattı ilk kez açıkladı! Kızı Mercan bakın kime benziyor Burak Yamantürk'e mi yoksa kendisine mi...

Özge Özpirinçci bombayı patlattı, kızı Mercan'la ilgili merak edilenleri ilk kez açıkladı. Geçtiğimiz ay anne olan oyuncu Özge Özpirinçci'ye, yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç'ın, Mercan'ı, Burak Yamantürk'e benzettiği hatırlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Özge Özpirinçci kızı Mercan'ın kime benzediğini söyledi. Çiçeği burnunda annenin verdiği kilolar da dikkat çekti.

03.01.2022 10:35 - Son Güncelleme: 03.01.2022 10:40
Özge Özpirinçci bombayı patlattı ilk kez açıkladı! Kızı Mercan bakın kime benziyor Burak Yamantürk’e mi yoksa kendisine mi...

Özge Özpirinçci bombayı patlattı ilk kez açıkladı! Kızı Mercan bakın kime benziyor Burak Yamantürk'e mi yoksa kendisine mi...

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Özge Özpirinçci bombayı patlattı ilk kez açıkladı! Kızı Mercan bakın kime benziyor Burak Yamantürk’e mi yoksa kendisine mi...

2014 yılında "Tatar Ramazan" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz Eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti.

Özge Özpirinçci bombayı patlattı ilk kez açıkladı! Kızı Mercan bakın kime benziyor Burak Yamantürk’e mi yoksa kendisine mi...

8 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren gözde çift 30 Kasım'da dünyaya gelen kızları Mercan'ı kucaklarına aldılar. Ünlü oyuncu annelikle ilgili "Anlatılabilse keşke bu duygu ama anlatılamıyor, yaşanıyormuş. İsteyen herkese nasip olsun inşallah" diye konuştu.

Özge Özpirinçci bombayı patlattı ilk kez açıkladı! Kızı Mercan bakın kime benziyor Burak Yamantürk’e mi yoksa kendisine mi...

Özpirinçci, "Uykusuz geceler var mı?" sorusuna "Uykusuz gecelerimiz var tabii olmaz mı? İşin tuzu biberi onlar" diye yanıt verdi.

Özge Özpirinçci bombayı patlattı ilk kez açıkladı! Kızı Mercan bakın kime benziyor Burak Yamantürk’e mi yoksa kendisine mi...

Ünlü oyuncuya, Berrak Tüzünataç'ın, bebeği babasına benzettiği hatırlatıldı. Özpirinçci, "Evet Burak'a benziyordu ama şimdi bana döndü.

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