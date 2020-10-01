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Survivor Barış ve Nisa kameraları görünce panik oldu! Barış durumu kurtarmaya çalıştı ama...

Survivor 2020'de gönüllüler takımında birlikte mücadele ettiği yarışmacı arkadaşı Barış Murat Yağcı ile sarmaş dolaş görüntülenerek adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı, Etiler'de karşısında kameraları görünce panik oldu. Yağcı'nın yanından uzaklaşmaya çalışan Bölükbaşı, kahkaha atarak gülmeye başlasa da Yağcı, durumu kurtarmaya çalıştı.

01.10.2020 11:58 - Son Güncelleme: 01.10.2020 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





