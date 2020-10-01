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Survivor Barış ve Nisa kameraları görünce panik oldu! Barış durumu kurtarmaya çalıştı ama...

Survivor 2020'de gönüllüler takımında birlikte mücadele ettiği yarışmacı arkadaşı Barış Murat Yağcı ile sarmaş dolaş görüntülenerek adı aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı, Etiler'de karşısında kameraları görünce panik oldu. Yağcı'nın yanından uzaklaşmaya çalışan Bölükbaşı, kahkaha atarak gülmeye başlasa da Yağcı, durumu kurtarmaya çalıştı.

01.10.2020 11:58 - Son Güncelleme: 01.10.2020 12:07
Survivor Barış ve Nisa kameraları görünce panik oldu! Barış durumu kurtarmaya çalıştı ama...

Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de sarmaş dolaş görüntülenen ve aşk yaşadıkları iddia edilen Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Karşılarında gazetecileri görünce panik olan ikili ne yapacaklarını şaşırdı.

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Survivor Barış ve Nisa kameraları görünce panik oldu! Barış durumu kurtarmaya çalıştı ama...

Yağcı'nın yanından uzaklaşmaya çalışan Bölükbaşı, kahkaha atarak gülmeye başlasa da Yağcı, durumu kurtarmaya çalıştı.

Survivor Barış ve Nisa kameraları görünce panik oldu! Barış durumu kurtarmaya çalıştı ama...

Trafikte fark ettikleri taksiye doğru yönelen çift, yarışmada sergiledikleri performansı İstanbul trafiğinde gösterdiler.

Survivor Barış ve Nisa kameraları görünce panik oldu! Barış durumu kurtarmaya çalıştı ama...

Barış Murat Yağcı-Nisa Bölükbaşı, yoğun trafikte taksiye binerek uzaklaştı.

Survivor Barış ve Nisa kameraları görünce panik oldu! Barış durumu kurtarmaya çalıştı ama...

Öte yandan Yağcı'nın, 'Survivor 2020'de gönüllüler takımında birlikte mücadele ettiği Nisa Bölükbaşı ile yarışma sonrası sarmaş dolaş görüntülenmesi dikkat çekmişti.

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