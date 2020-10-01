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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata herkesi güldürdü! Hababam Sınıfı Güle Güle'de...

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfı. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı, 1981 yılında izleyici karşısına çıkan Hababam Sınıfı Güle Güle'yle macerasına son verdi. Dönemin imkanlarıyla çekilen bu filmlerde öyle hatalar var ki herkesi şaşırtıyor.

01.10.2020 12:23 - Son Güncelleme: 01.10.2020 12:23
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata herkesi güldürdü! Hababam Sınıfı Güle Güle'de...

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıf. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata herkesi güldürdü! Hababam Sınıfı Güle Güle'de...

Ferit ise "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor!

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata herkesi güldürdü! Hababam Sınıfı Güle Güle'de...

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata herkesi güldürdü! Hababam Sınıfı Güle Güle'de...

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki hata herkesi güldürdü! Hababam Sınıfı Güle Güle'de...

Hababam Sınıfı Tatilde
Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.

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