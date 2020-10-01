Haberler Galeri Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşiyle sosyal medyayı salladı: Tahammül etmesi zor uzun bir tv dizisi...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşiyle sosyal medyayı salladı: Tahammül etmesi zor uzun bir tv dizisi...

İlk olarak 2018 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşinin doğum gününde fotoğraf paylaşan Bülent Polat altına 'Sensiz hayat, tahammül etmesi zor uzun bir tv dizisi olurdu. ' notunu düştü. İşte başta Bülent Polat olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

01.10.2020 11:52 - Son Güncelleme: 01.10.2020 11:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





