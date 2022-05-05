Survivor Barış Murat Yağcı yarışmadan kendisi mi gitmek istedi olay sözler! Elendiği akşam Acun Ilıcalı’yı bile şaşırtan Barış meğer...

Uzun süredir psikolojik olarak da fiziksel olarak da zor günler geçiren Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin kurgu olup olmadığı bilinmiyor ama son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.

Nisa Bölükbaşı'yla olan ilişkisinin de elenmesinde büyük bir faktör olduğu Yağcı'nın eski aşklarının arasındaysa yok yok.