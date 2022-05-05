Survivor Barış Murat Yağcı yarışmadan kendisi mi gitmek istedi olay sözler! Elendiği akşam Acun Ilıcalı'yı bile şaşırtan Barış meğer...
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdilerde Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir üçlü var ki, en küçük hareketleri bile merak konusu. Tabi ki o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ile Nisa Bölükbaşı'nın güncel sevgilisi Ogeday Girişken. Uzun bir süredir sakatlıklarla da uğraşan ve bu konu hakkında olumsuz pek çok yorum alan Barış Murat Yağcı önceki akşam yapılan konseyde elenen isim oldu. Ancak gelin görün ki sosyal medya elenmesi hakkında akıllara zarar iddialar ortaya atılıyor.
Survivor'da bu hafta elemeye kalan Sude, Evrim, Barış ve Ayşe için sms oylaması yapıldı. Oylama sonuçlarına göre Sude, Evrim, Barış ve Ayşe arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen yarışmacının Barış Murat Yağcı olması ekran başındakileri şaşkına çevirdi.
"BENİ ÇOK ÜZÜYORDU"
Elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Barış Murat Yağcı, "Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu, bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmaları için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek Barış'ı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmak bir yere kadar. 3'de 3'üm bile yoktu, kendime yakıştıramadığım bir durum" dedi.
Büyük bir hayran kitlesi olan Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin şoku hala atılamıyor. Uzun süredir Yağcı'ya SMS'lerle destek veren hayranlarının iddiasına göre, elenmesi ise bir kurgu.
Uzun süredir psikolojik olarak da fiziksel olarak da zor günler geçiren Barış Murat Yağcı'nın elenmesinin kurgu olup olmadığı bilinmiyor ama son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor.
Nisa Bölükbaşı'yla olan ilişkisinin de elenmesinde büyük bir faktör olduğu Yağcı'nın eski aşklarının arasındaysa yok yok.