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Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minileri bikinileri üzerinde çıkaramıyor! Poyraz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe'nin aklı adada kaldı

TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından olan Survivor bir süre önce yayın hayatını sonlandırmıştı. Survivor 2021 sezonunun şampiyonu kırmızı takım yarışmacısı İsmail Balaban olmuştu. Yarışmayı İsmail Balaban kazandı kazanmasına ama diğer yarışmacılarda bir anda şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Ayşe Yüksel havada kalan 'aşk var mı?' sorusuna verdiği yanıtla geçtiğimiz gün adından söz ettirmişti. Ayşe Yüksel son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündemde.

29.07.2021 12:43 - Son Güncelleme: 29.07.2021 12:43
Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minileri bikinileri üzerinde çıkaramıyor! Poyraz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe'nin aklı adada kaldı

Survivor Ayşe açıldıkça açıldı! Geçtiğimiz günler mini şortuyla poz veren Ayşe Yüksel aşk itirafının ardından sonra o pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minileri bikinileri üzerinde çıkaramıyor! Poyraz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe'nin aklı adada kaldı

Survivor 2021 bitti bitmesine ama yankıları dinmek bilmiyor. İsmail Balaban'ın şampiyonluk ipini göğüslediği Survivor 2021'in final dörtlüsüne Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel ve Yiğit Alp Poyraz oturmuştu.

Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minileri bikinileri üzerinde çıkaramıyor! Poyraz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe'nin aklı adada kaldı

Bu dörtlü sezon boyunca da oldukça fazla adından söz ettirmişleri. Özellikle Ayşe ve Poyraz bunların başında geliyor

Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minileri bikinileri üzerinde çıkaramıyor! Poyraz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe'nin aklı adada kaldı

Yarışma boyunca birbirlerine yakıştırılan, hayranları tarafından ortaya 'sevgili oldukları ancak bunu özenerek sakladıkları' iddia edilen Ayşe Yüksel ile Yiğit Alp Poyraz arasında aşk olup olmadığı merak ediliyordu. Özellikle ikilinin ailelerinin tanışması ve yarışma sonrası bir araya gelmesi iddiaları kuvvetlendirmişti.

Survivor Ayşe Yüksel'e bir haller oldu minileri bikinileri üzerinde çıkaramıyor! Poyraz'la sevgili olduğu iddia edilen Ayşe'nin aklı adada kaldı

Ve sonunda Ayşe Yüksel beklenen açıklamayı yapmıştı. Yaptığı bir canlı yayında 'Ayşe, Poyraz'a aşık galiba' yorumunu gören Ayşe Yüksel dayanamadı ve şu ifadeleri kullanmıştı: