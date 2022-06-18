Survivor Atakan Acun Ilıcalı'nın başına iş açtı 'Atakan elenmedi elediniz kumpas kurdunuz' Sosyal medya yangın yerine döndü
Survivor 2016 şampiyonu, Survivor 2022 All-Star'ın da en iddialı isimlerinden biri olan Avatar Atakan lakaplı, Çağan Atakan Arslan yarışmaya sürpriz bir şekilde veda etti. İstanbul'daki final koltuğuna oturması beklenen isimlerden biri olan olan Atakan'ın elenmesinin yankıları hala dinmiyor. Çağan Atakan Arslan'ın elenmesi sonrası sevenleri sosyal medya platformlarnı adeta yangın yerine çevirdi. İşte detaylar...
18.06.2022 10:58 - Son Güncelleme: 18.06.2022 10:58
Survivor izleyicisi hala Çağan Atakan Arslan'ın elenmesinin şokunu yaşıyor. Daha önce bir defa Survivor şampiyonluğu yaşayan bu sezonda da final koltuğuna oturması beklenenen Atakan'ın elenmesi herkes için sürpriz oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken, Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın elenmesi sonrası ortalık karıştı.