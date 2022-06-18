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Haberler Magazin Survivor Atakan Acun Ilıcalı'nın başına iş açtı 'Atakan elenmedi elediniz kumpas kurdunuz' Sosyal medya yangın yerine döndü

Survivor Atakan Acun Ilıcalı'nın başına iş açtı 'Atakan elenmedi elediniz kumpas kurdunuz' Sosyal medya yangın yerine döndü

Survivor 2016 şampiyonu, Survivor 2022 All-Star'ın da en iddialı isimlerinden biri olan Avatar Atakan lakaplı, Çağan Atakan Arslan yarışmaya sürpriz bir şekilde veda etti. İstanbul'daki final koltuğuna oturması beklenen isimlerden biri olan olan Atakan'ın elenmesinin yankıları hala dinmiyor. Çağan Atakan Arslan'ın elenmesi sonrası sevenleri sosyal medya platformlarnı adeta yangın yerine çevirdi. İşte detaylar...

18.06.2022 10:58 - Son Güncelleme: 18.06.2022 10:58
Survivor Atakan Acun Ilıcalı’nın başına iş açtı ’Atakan elenmedi elediniz kumpas kurdunuz’ Sosyal medya yangın yerine döndü

Survivor izleyicisi hala Çağan Atakan Arslan'ın elenmesinin şokunu yaşıyor. Daha önce bir defa Survivor şampiyonluğu yaşayan bu sezonda da final koltuğuna oturması beklenenen Atakan'ın elenmesi herkes için sürpriz oldu.

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Survivor Atakan Acun Ilıcalı’nın başına iş açtı ’Atakan elenmedi elediniz kumpas kurdunuz’ Sosyal medya yangın yerine döndü

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken, Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın elenmesi sonrası ortalık karıştı.

Survivor Atakan Acun Ilıcalı’nın başına iş açtı ’Atakan elenmedi elediniz kumpas kurdunuz’ Sosyal medya yangın yerine döndü

Bireysele dönmeden önceki son eleme konseyinde elenen isim Atakan Arslan oldu.

Survivor Atakan Acun Ilıcalı’nın başına iş açtı ’Atakan elenmedi elediniz kumpas kurdunuz’ Sosyal medya yangın yerine döndü

Üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından sosyal medyada ortaya atılan iddialar görenleri hayrete düşürdü.

Survivor Atakan Acun Ilıcalı’nın başına iş açtı ’Atakan elenmedi elediniz kumpas kurdunuz’ Sosyal medya yangın yerine döndü

Sosyal medya kullanıcılarının pek çoğunn iddiasına göre Atakan Arslan için atılan oylar yerine ulaşmadı ancak diğer yarışmacılar konusunda bir sıkıntı yaşanmadı.

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