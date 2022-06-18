Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşine bakın Burak’ın kadın versiyonu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları büyük ilgi görüyor. Burçun Özçivit'e takipçilerinden "Esmer güzeli" yorumu yağıyor.