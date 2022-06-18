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Haberler Magazin Hande Yener sayesinde bu gözler bunu da gördü! Derin sırt ve kalça dekoltesiyle Mustafa Topaloğlu'na taşı attı 'bu ülkenin artık...'

Hande Yener sayesinde bu gözler bunu da gördü! Derin sırt ve kalça dekoltesiyle Mustafa Topaloğlu'na taşı attı 'bu ülkenin artık...'

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hande Yener, Alaçatı'da bir mekanda sahne aldı ve kostümüyle yine çok konuşuldu. Derin dekolteli bir kostümle sahneye çıkan şarkıcı, konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınladı. İddialı kostümü ve pozlarıyla Instagram'a damga vuran Yener'e yorum yağarken Yener yaptığı açıklamalarla da çok konuşuldu.

18.06.2022 10:25 - Son Güncelleme: 18.06.2022 10:25
Hande Yener sayesinde bu gözler bunu da gördü! Derin sırt ve kalça dekoltesiyle Mustafa Topaloğlu’na taşı attı ’bu ülkenin artık...’

Ünlü şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde sahnede tercih ettiği elbiselerle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Yener sayesinde bu gözler bunu da gördü! Derin sırt ve kalça dekoltesiyle Mustafa Topaloğlu’na taşı attı ’bu ülkenin artık...’

Konser maratonuna hız kesmeden deven eden ünlü şarkıcı, önceki gün Alaçatı'da sahne aldı ve çok konuşulan sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi.

Hande Yener sayesinde bu gözler bunu da gördü! Derin sırt ve kalça dekoltesiyle Mustafa Topaloğlu’na taşı attı ’bu ülkenin artık...’

Alaçatı'da bir mekanda sahneya çıkan Hande Yener, iddialı elbisesi ile olay oldu. Şarkıcı, "Kostüm Amsterdam dan. Baya bir alışveriş yaptım. Dükkan sahibi 'Artık durun' diye uyarıda bulundu.

Hande Yener sayesinde bu gözler bunu da gördü! Derin sırt ve kalça dekoltesiyle Mustafa Topaloğlu’na taşı attı ’bu ülkenin artık...’

Belki bu parçaları bir daha bulamam diye birçok kostüm aldım. Biliyorsunuz ben sahne için çok özeniyorum" açıklamasını yaptı.

Hande Yener sayesinde bu gözler bunu da gördü! Derin sırt ve kalça dekoltesiyle Mustafa Topaloğlu’na taşı attı ’bu ülkenin artık...’

"MUSTAFA TOPALOĞLU KUSURA BAKMAYACAK"

Şarkıcı, dikkat çeken sahne kostümü hakkında "Berksan ile 'Artık bu ülkenin iki uzaylısı var' şeklinde başlığı da attık. Eskiden birdi, şimdi iki" diyerek espri yaptı. Berksan da "Artık Mustafa Topaloğlu kusura bakmayacak" sözliinin ardından kahkaha attı.

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