Hande Yener sayesinde bu gözler bunu da gördü! Derin sırt ve kalça dekoltesiyle Mustafa Topaloğlu'na taşı attı 'bu ülkenin artık...'
Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hande Yener, Alaçatı'da bir mekanda sahne aldı ve kostümüyle yine çok konuşuldu. Derin dekolteli bir kostümle sahneye çıkan şarkıcı, konserden görüntülerini sosyal medya hesabında yayınladı. İddialı kostümü ve pozlarıyla Instagram'a damga vuran Yener'e yorum yağarken Yener yaptığı açıklamalarla da çok konuşuldu.
18.06.2022 10:25 - Son Güncelleme: 18.06.2022 10:25
Ünlü şarkıcı Hande Yener, son dönemlerde sahnede tercih ettiği elbiselerle sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Alaçatı'da bir mekanda sahneya çıkan Hande Yener, iddialı elbisesi ile olay oldu. Şarkıcı, "Kostüm Amsterdam dan. Baya bir alışveriş yaptım. Dükkan sahibi 'Artık durun' diye uyarıda bulundu.