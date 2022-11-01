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Survivor Aşkım Burçe'den olay pozlar! Değişimi görenler inanamadı! "Yarışmada kız çocuğu gibiydi..."

2020 Survivor yarışmasında sevilen yarışmacılar arasında yer alan Aşkım Burçe yeni pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. a Survivor All Star'a katılmasına rağmen başarılarını gösterememesinin ardından güzel yarışmacı adaya veda etmek zorunda kaldı. Aşkım Burçe'nin dekolteli ve mini elbiseli pozlarını görenler 'yarışmada kız çocuğu gibiydi'yorumlarında buundu. İşte merak edilenler..

takvim.com.tr
01.11.2022 15:23 - Son Güncelleme: 01.11.2022 15:23
Survivor Aşkım Burçe’den olay pozlar! Değişimi görenler inanamadı! Yarışmada kız çocuğu gibiydi...

Sosyal medya paylaşımları ile ortalığı ateşe veren ünlü Survivor yarışmacısı yaşının küçük olmasına rağmen büyük başarılara imza attı.

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Survivor Aşkım Burçe’den olay pozlar! Değişimi görenler inanamadı! Yarışmada kız çocuğu gibiydi...

2000 doğumlu Aşkım Buçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur.

Survivor Aşkım Burçe’den olay pozlar! Değişimi görenler inanamadı! Yarışmada kız çocuğu gibiydi...

12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.

Survivor Aşkım Burçe’den olay pozlar! Değişimi görenler inanamadı! Yarışmada kız çocuğu gibiydi...

İşte survivor ünlülerinin önceesi ve sonrası

Survivor Aşkım Burçe’den olay pozlar! Değişimi görenler inanamadı! Yarışmada kız çocuğu gibiydi...

Serenay Aktaş

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