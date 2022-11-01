Kraliyeti diken üzerinde tutan sır 'dört ayak yürür konuşamaz orman hayvanı gibi yaşardı' Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra Prens Louis...
İngiliz Kraliyet'ine musallat olan hayalet... Yıllar monarşinin başında olan İkinci Elizabeth, geçtiğimiz aylarda hayata veda etmişti. Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrasında günlerce yas ilan edilmişt, cenaze töreni de günlerce sürmüştü. Elizabeth'in ölümü sonrası neler olacağı merak konusu ancak bazı sırlar şimdiden ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatta İngiliz kraliyet ailesinin kullandığı, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bazı konutların, bu tür doğaüstü olaylara sahne olduğuna, farklı dönemlerde yaşayan kişilerin hayaletleri tarafından ziyaret edildiğine inanılıyor. İşte detaylar...
01.11.2022 15:14 - Son Güncelleme: 01.11.2022 15:14
Hürriyet'in derlediği habere göre; Kral 3. Charles'tan sonra tahtın ilk sıradaki varisi olan Galler Prensi William, karısı Galler Prensesi Catherine ya da halk arasındaki adıyla Kate Middleton ve üç çocuğu George, Charlotte, Louis ile birlikte Kensington Sarayı'nda kendilerine ayrılan dairede yaşıyordu.
LOUIS'NİN ÇOCUK ODASINI ETKİSİ ALTINA ALDI
İleri sürülenlere ve anlatılanlara göre Kensington Sarayı, yüzyıllardır Vahşi Çocuk Peter adıyla bilinen bir hayaletin etkisi altında. Üstelik bu hayaletin en çok Kate ve William'ın en küçük oğlu olan, 4 yaşındaki Louis'nin çocuk odasını etkisi altına aldığı iddia ediliyor.