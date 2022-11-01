Şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri olmuştu sonra da dudaklarını küçültmüşü! Hızını alamadı bu kez de daha başka biri oldu
2000'li yılların en enteresan çıkışlarından birini 'Allah Versin' ya da 'Adam Gibi Adam' gibi 'giderli' şarkılarıyla Lara yaptı. Hatta 'Allah Versin' ile 2003 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçilen ve Adam Gibi Adam, İhanetin Bekçisi, Katmer Katmer gibi birçok şarkı ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Lara estetikle bambaşka biri oldu. Son dönemlerde ekranlarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor. Tanınmaz hale gelen Lara'yı gören hayret ediyor.
01.11.2022 15:45 - Son Güncelleme: 01.11.2022 15:45
2000'lerin başında çıkardığı 'Adam gibi adam' şarkısı ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Lara'yı hatırladınız mı? Onun son halini görenler tanımakta zorlanıyor!
Şarkıcı Lara'yı son hali ile tanımak adeta imkansız. Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 'yok artık' dedirtiyor. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Lara şimdilerde 41 yaşında. Tepeden tırnağa değişen Lara tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıktı.
Lara, 10 yılda 40 kilo verdi. Eski ve yeni halini sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı, boks, kick boks, yoga, pilates gibi sporları uzun yıllardır yaparak beslenmesini de dengeleyerek formda kaldığını söyledi.