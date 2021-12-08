Survivor aşıklarının o pozları çok konuşuldu! İlayda Şeker’in son hali olay oldu "İsmail Balaban sana para yetiştirebilecek mi?"

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu kıza ne olmuş güzel kız kendini ne hale sokmuş. Yazık, şişme bebek gibi olmuş" yorumunu yaparken bir başka sosyal medya kullanıcısı "Balaban bu kızın estetiğine, botoksuna para yetiştirebilecek mi?" sorusunu sordu.