Survivor aşıklarının o pozları çok konuşuldu! İlayda Şeker’in son hali olay oldu "İsmail Balaban sana para yetiştirebilecek mi?"
Survivor aşıklarının o pozları çok konuşuldu! Survivor 2021 sezonunda yarışan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, yarışmanın ardından aşk yaşamaya başlamıştı. Bir süre önce aşklarını dosta düşmana duyuran çiftten yeni kare geldi. İkilinin birlikte verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken Şeker'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısının yorumda bulunduğu fotoğrafa "İlayda'ya ne olmuş böyle", "İlayda değil başka birisi sanki" yorumları yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısının "Balaban bu kızın estetiğine, botoksuna para yetiştirebilecek mi?" şeklindeki yorumu ise dikkat çekti. İşte o pozlar...
08.12.2021 01:11
- Son Güncelleme: 08.12.2021 01:11
Survivor 2021 sezonunda yarışan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, yarışmanın ardından aşk yaşamaya başlamıştı.
SON HALİ OLAY OLDU
Söz konusu karelerde İlayda Şeker'in son hali dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla Şeker'in doğal halinin daha güzel olduğunu savundu.