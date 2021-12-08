93 kilo vermişti! Pelin Öztekin’in son haliyle büyüledi oryantal dansı Asena’yla kıyaslandı! Pelin kıvırdı sosyal medya yıkıldı
93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in son haliyle büyüledi oryantal dansı Asena'yla kıyaslandı! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, verdiği kilolarla bir döneme damga vurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, son halini Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Art arda paylaşımlarda bulunan Öztekin, daha sonra ise oryantal yaptığı anları yayınladı. Oyuncunun bir arkadaşının Öztekin'in dans şovunu 'Pelin Öztekin – Asena' anketiyle paylaşması da dikkat çekti. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...
08.12.2021 00:19
- Son Güncelleme: 08.12.2021 00:33
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı olmuştu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inmişti.
Verdiği 93 kilo ile fit bir vücuda kavuşan ve günlerce gündem olan Pelin Öztekin, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.
Öte yandan oyuncunun bir arkadaşının Öztekin'in dans şovunu 'Pelin Öztekin – Asena' anketiyle paylaşması da dikkat çekti.