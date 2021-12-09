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Haberler Magazin Sadakatsiz'de Asya ile Volkan'ın saç baş yolduran oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu'nun meğer...

Sadakatsiz'de Asya ile Volkan'ın saç baş yolduran oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu'nun meğer...

Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar sergilediği güçlü oyunculukla dikkat çekiyor. Herkesi sinir eden Ali karakteri ile sosyal medya gündeminden düşmüyor Alp Akar. Sadakatsiz'in birinci sezonunda annesine olan tavrıyla saç baş yoluran Ali, ikinci sezonun başlarında biraz uslandıysa da şimdi eski hallerini aratıyor. Ali karakterine hayat veren Alp Akar'ın, Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı efsane diziler arasında yer alan Ezel'de, Cengiz karakterinin kardeşi olarak yer aldığını biliyor muydunuz? Bu detayı hatırlayan çok az kişi var. İşte bir dönem Ezel'in çocuk oyuncusu olan Alp Akar'ın o dönem ki halleri...

09.12.2021 09:47 - Son Güncelleme: 09.12.2021 16:12
Sadakatsiz’de Asya ile Volkan’ın saç baş yolduran oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu’nun meğer...

Sadakatsiz'in herkesi sinir eden Ali'si Alp Akar bakın kim çıktı! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan ancak arkasından çevirdiği işlerle izleyenleri çileden çıkaran Cengiz karakterini bilmeyen yok.

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Sadakatsiz’de Asya ile Volkan’ın saç baş yolduran oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu’nun meğer...

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin oğlu Ali karakterine hayat veren Alp Akar, Ezel dizisinde Cengiz'in kardeşi olarak çok kısa bir bölüm yer aldı.

Sadakatsiz’de Asya ile Volkan’ın saç baş yolduran oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu’nun meğer...

O sahneyi hatırlayan sosyal medya kullanıcılarından başarılı oyuncuya yorum yağıyor...

Sadakatsiz’de Asya ile Volkan’ın saç baş yolduran oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu’nun meğer...

İşte Alp Akar'ın değişimi başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Sadakatsiz’de Asya ile Volkan’ın saç baş yolduran oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu’nun meğer...

BURAK DAKAK

Şimdilerde Çukur'un Akın'ı olarak tanınan bir dönemin çocuk oyuncusu Burak Dakak da Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kardeşi Mert karakterine hayat veriyordu.

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