Sadakatsiz’de Asya ile Volkan’ın saç baş yolduran oğlu Ali bakın kim çıktı! Alp Akar Kenan İmirzalıoğlu’nun meğer...

Sadakatsiz'in herkesi sinir eden Ali'si Alp Akar bakın kim çıktı! 2 sezon süren ve ekranlarda fırtınalar estiren bir dönemin başarılı yapımı Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan ancak arkasından çevirdiği işlerle izleyenleri çileden çıkaran Cengiz karakterini bilmeyen yok.